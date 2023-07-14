5 способствующих сбросу веса утренних привычкек

Фитнес-эксперт Руслан Гой рассказал о пяти способствующих сбросу веса утренних привычках. Его слова приводит Shape.

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Первый совет специалиста — следить за режимом сна. Важность 7-8 часового отдыха ночью он объяснил тем, что недосып может привести к снижению умственной активности, иммунитета, когнитивных функций организма, а также к набору лишнего веса, так как из-за нехватки сна активизируются гормоны, стимулирующие аппетит.

Заниматься физической активностью эксперт посоветовал натощак.

«Выберите 3-4 упражнения и выполняйте их подряд без остановок, после сделайте 3-минутный отдых и повторите круг. И так 3-4 раза», — добавил Гой.

В утренний прием пищи специалист порекомендовал включить белки. По его словам, оптимальное количество — примерно 20 грамм во время завтрака. Они обеспечат насыщение и избавят от необходимости делать перекусы между завтраком и обедом. Кроме того, Гой отметил важность поддержания водного баланса. Он посоветовал выпить 1-2 стакана воды комнатной температуры сразу после пробуждения.