Россиянам раскрыли действенные способы перестать потеть

Врачи-дерматологи Елена Погоренко и Ирина Аксененко раскрыли россиянам действенные способы, которые помогают избавиться от пота надолго. Соответствующие комментарии публикует «Газета.ru».

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Доктор Погоренко рассказала читателям издания, что инъекции ботокса на время блокируют передачу импульсов к клеткам потовых желез. «В результате после ботулинотерапии можно забыть о дезодорантах на 6-12 месяцев. Однако спустя полгода или год требуется повторная процедура», — предупредила она.

Помимо этого, медик добавила, что с повышенным потоотделением позволяет справиться лазер.

В свою очередь Аксененко заявила, что крайней мерой избавления от повышенной потливости может стать пластическая операция — кюретаж. «Это хирургическое вмешательство, которое предполагает выскабливание подкожножирового слоя вместе с потовыми железами подмышечных областей. Для нее должны быть веские показания, психологический настрой, финансы, время», — объяснила она, отметив, что также есть другой вариант пластики — симпатэктомия

В заключение доктор порекомендовала в жаркий сезон мыться несколько раз в день, пользоваться аптечными антиперспирантами, а также минимизировать употребление продуктов с резким запахом и принимать добавки для нормализации микрофлоры кишечника. По ее словам, данные действия нормализуют естественный запах тела и уменьшат потоотделение.