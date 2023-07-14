Врач рассказала о способах справиться с изжогой во время беременности

Чтобы справиться с изжогой при беременности, надо скорректировать рацион и питаться дробно, советует акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова. Способы решения этой распространенной проблемы она предложила в беседе с «Лентой.ру».

Изжога во время беременности — довольно частое явление: по статистике, она встречается у 50—80 процентов беременных женщин, рассказала Казакова. Эта проблема, как правило, возникает во второй половине беременности, однако может проявиться и в первом триместре, особенно у страдающих токсикозом.

По словам гинеколога, существует ряд лекарственных препаратов, способных улучшить состояние беременной и снизить частоту приступов изжоги. Выбирать и назначать подходящий должен лечащий врач после соответствующего обследования. Только специалист может подтвердить, что изжога является симптомом именно беременности, а не какого-либо заболевания, и оценить возможный риск для матери и плода.

При этом, как отметила врач, справиться с изжогой помогут также коррекция питания и изменение образа жизни.