Диетолог объяснила, как сохранить вес после похудения

Надолго сохранить фигуру после похудения поможет небольшой дефицит суточной калорийности, а также сохранение физической активности. Об этом в беседе с Life рассказала терапевт-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

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Она отметила, что если килограммы начинают возвращаться, это может быть сигналом к тому, чтобы скорректировать подход к питанию и тренировкам.

"Важно понимать, что похудение — это долгосрочный процесс, который требует постоянного контроля и усилий. Контроль над своим телом и питанием является неотъемлемой частью этого процесса. В случае если контроль утрачивается, вес может вернуться, поэтому важно научиться поддерживать такой образ жизни в течение всей жизни", — отметила собеседница Лайфа.