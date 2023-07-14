Диетолог разъяснила, почему диета и спорт могут не работать

Мечта любой женщины в любом возрасте – быть стройной. Однако несмотря на простой «рецепт» не есть и больше двигаться, достичь сколько-нибудь видимого эффекта, даже выполняя это предписание, оказывается очень сложно. Почему похудеть не помогают ни спортзал, ни диета, и ни то и другое вместе, и что предпринять, чтобы достичь желаемого результата, Общественной службе новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

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По словам диетолога, причиной устойчивости избыточного веса при диете могут быть различные метаболические нарушения в организме – сбои в работе щитовидной железы, почек, сердечно-сосудистой и иммунной систем, причиной может быть и хронический стресс. Кроме того, это могут быть и ошибки в составленной диете. При потреблении, к примеру, слишком малого количества калорий в течение, скажем, недели процесс сброса веса будет тормозиться самим организмом из-за недостатка энергии в составе пищи. В итоге диета может обернуться солидной прибавкой в весе.

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Играет роль и избыток соли. Вес не будет снижаться в той степени и с той динамикой, на которую рассчитывал человек, если с пищей в организм будет попадать много натрия, который задерживает жидкость в клетках, отметила врач, пояснив, что количество соли, безусловно, надо отрегулировать.

«Она может быть в рационе, но желательно ее совсем не использовать после 16 часов», – рекомендовала Королева.

Важен и режим питания. Малое количество приемов пищи в течение дня приводит к замедлению метаболических процессов, что в свою очередь приведет к набору веса из-за опять-таки нехватки энергии. Тем более, если второй прием пищи из двух на весь день придется на вечер.

И, кстати, указала специалист, именно вечерняя еда играет наиболее важную роль в обретении здоровой стройности:

«В вечернее время скорость обмена веществ снижается согласно биоритмам организма, реагирующего на внешние факторы смены времени суток. Поэтому результата ждать придется долго», – пояснила диетолог.

Чтобы добиться значительного эффекта на пути к цели, нужен сбалансированный и разнообразный рацион, в котором обязательно должны присутствовать зерновые, мясо птица и рыба – источники полноценного белка – с полезными гарнирами в виде овощных салатов с щадящей термической обработкой овощей. Это обеспечит организм достаточным количеством пищевых компонентов для работы всех систем.

«Они будут хорошо усваиваться, что поддержит и скорость метаболических процессов, и безупречную работу всех систем организма», – объяснила диетолог.