Диетолог разъяснила, почему диета и спорт могут не работать

Диетолог разъяснила, почему диета и спорт могут быть неэффективны для похудения
Мечта любой женщины в любом возрасте – быть стройной. Однако несмотря на простой «рецепт» не есть и больше двигаться, достичь сколько-нибудь видимого эффекта, даже выполняя это предписание, оказывается очень сложно. Почему похудеть не помогают ни спортзал, ни диета, и ни то и другое вместе, и что предпринять, чтобы достичь желаемого результата, Общественной службе новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
По словам диетолога, причиной устойчивости избыточного веса при диете могут быть различные метаболические нарушения в организме – сбои в работе щитовидной железы, почек, сердечно-сосудистой и иммунной систем, причиной может быть и хронический стресс. Кроме того, это могут быть и ошибки в составленной диете. При потреблении, к примеру, слишком малого количества калорий в течение, скажем, недели процесс сброса веса будет тормозиться самим организмом из-за недостатка энергии в составе пищи. В итоге диета может обернуться солидной прибавкой в весе.
Играет роль и избыток соли. Вес не будет снижаться в той степени и с той динамикой, на которую рассчитывал человек, если с пищей в организм будет попадать много натрия, который задерживает жидкость в клетках, отметила врач, пояснив, что количество соли, безусловно, надо отрегулировать.
«Она может быть в рационе, но желательно ее совсем не использовать после 16 часов», – рекомендовала Королева.
Важен и режим питания. Малое количество приемов пищи в течение дня приводит к замедлению метаболических процессов, что в свою очередь приведет к набору веса из-за опять-таки нехватки энергии. Тем более, если второй прием пищи из двух на весь день придется на вечер.
И, кстати, указала специалист, именно вечерняя еда играет наиболее важную роль в обретении здоровой стройности:
«В вечернее время скорость обмена веществ снижается согласно биоритмам организма, реагирующего на внешние факторы смены времени суток. Поэтому результата ждать придется долго», – пояснила диетолог.
Чтобы добиться значительного эффекта на пути к цели, нужен сбалансированный и разнообразный рацион, в котором обязательно должны присутствовать зерновые, мясо птица и рыба – источники полноценного белка – с полезными гарнирами в виде овощных салатов с щадящей термической обработкой овощей. Это обеспечит организм достаточным количеством пищевых компонентов для работы всех систем.
«Они будут хорошо усваиваться, что поддержит и скорость метаболических процессов, и безупречную работу всех систем организма», – объяснила диетолог.
Главное – не пропускать завтрак, важно также то, что он должен быть употреблен в первый час после пробуждения. Это запустит «метаболические часы», указала Королева. «Если же пропустить завтрак, то при приеме пищи после первого часа от пробуждения, организм удержит 30-40% полезных веществ «про запас», поскольку утром он нужную энергию недополучил», – объяснила специалист, добавив, что оптимальным будет 4-6-разовый режим питания с последним приемом пищи до 19 часов.