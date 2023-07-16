Врач рассказал о неожиданной опасности дефицита клетчатки в рационе

Недостаточное потребление клетчатки увеличивает риск развития возрастных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Дефицит клетчатки в рационе опасен, прежде всего, быстрым развитием и злокачественным течением так называемых возрастных болезней. Она снижает вероятность рака толстой и прямой кишки, замедляет развитие атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний", – объясняет эксперт.
Кроме того, пищевые волокна помогают нормализовать обмен холестерина и улучшают состояние микрофлоры кишечника, что позволяет человеку хорошо себя чувствовать.
"Устоявшаяся норма – хотя бы порядка 30 граммов клетчатки в день. Но есть еще одна норма, которая говорит, что клетчатки никогда не бывает слишком много", – Михаил Гинзбург, врач-диетолог.
Большое количество клетчатки содержится в растительной пище: овощах, фруктах, ягодах, бобовых, кашах и хлебе из муки грубого помола.