Гастроэнтеролог назвала два вида аллергии на авокадо

Авокадо стало настоящим хитом у всех, кто придерживается правильного питания. Фрукт идеально подходит для похудения и занятий спортом, да и в целом из него можно делать довольно вкусные перекусы и соусы.

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Однако, если злоупотреблять фруктом, могут появиться проблемы со здоровьем, рассказала «Секрету фирмы» врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова.

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Калорийность

По словам эксперта, хоть авокадо и считается здоровым продуктом и часто его советуют при похудении как источник полезных жиров, навредить фигуре он может не хуже шоколадки. Средний плод весит 150 г, а это уже 240 ккал и 22 г жиров.

К слову, авокадо попало в книгу рекордов Гиннеса как самый калорийный плод, так что если переборщить с ним, это может привести к набору лишнего веса.

Хотите есть авокадо исключительно с пользой для здоровья, придерживайтесь средней порции — это 68 г или около 40% от среднего плода. Но даже целый фрукт большого вреда фигуре не нанесёт.

Как показало исследование, вес людей, которые в течение полугода съедали по 1 авокадо ежедневно, не менялся. Зато незначительно уменьшился уровень холестерина в крови — общего и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Аллергические реакции

Вообще, существуют две формы аллергии, которые могут проявиться от авокадо: Связанная с реакцией на пыльцу деревьев. Аллергия развивается в течение часа после употребления авокадо, проявления местные: зуд и воспаление во рту и горле. Связанная с реакцией на латекс из натурального каучука. Эта форма называется латексно-фруктовый синдром. Он часто также подразумевает аллергию на киви, манго, банан и каштан. Причём латексно-фруктовый синдром опаснее, потому что проявляется не только генерализованной крапивницей (сыпь), рвотой и болями в животе. Возможны и угрожающие жизни состояния.

В одном из исследований-обзоров самой распространённой аллергической реакцией на авокадо была системная анафилаксия — у 7 из 17%. Ещё у шести человек были ангиоотёк (отёк Квинке) или крапивница (уртикария). Впрочем, не все виды этого фрукта одинаково проявляют себя, например, авокадо Хасс может быть менее аллергенным, чем другие сорта.

Вред авокадо для определённых препаратов