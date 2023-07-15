Как часто можно принимать душ, чтобы не навредить коже

Прием душа хотя бы раз в день диктуется общепринятыми социальными нормами. Но так ли это полезно? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дала врач, пластический хирург Мадина Байрамукова.

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По ее словам, на сегодняшний день общепринятой нормой является посещение душа не менее одного раза в день. То есть за ночь наша кожа активно выполняет свою выделительную функцию, поэтому утром необходимо принять душ и все эти продукты жизнедеятельности с себя смыть.

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— Кожа — это самый большой орган, который несет множество важных функций. Одна из них — барьерная. Помимо этого, в коже находятся сальные и потовые железы, которые выполняют свои не менее важные функции, прежде всего, это теплорегуляция, выведение ненужных организму веществ и т. д. То есть кожа, кроме барьерной, выполняет еще и выделительную функцию. Соответственно, через кожу, например во время занятий спортом, у нас выделяется масса вредных и ненужных веществ, — объяснила Байрамукова.

В том случае, если вы посещаете спортзал, то есть стабильно потеете, либо выполняете тяжелую физическую работу, находитесь где-то на жаре длительное время (загораете, посещаете экскурсии), рекомендуется принимать душ дополнительно, то есть перед сном или после того, как вы вернулись домой, отметила врач.

Но как при этом не нарушить барьерную функцию, чтобы не навредить и чрезмерно не воздействовать щелочью на кожу?

Во-первых, нужно избегать применения обычного мыла для очищения тела.

Оно предназначено для мытья рук. Для мытья тела существуют специальные средства — гели для душа. Они не бывают чрезмерно щелочными и их кислотность совпадает со здоровой кислотностью кожи.

Во-вторых, принимая душ, необязательно каждый раз обильно намыливать себе пеной и тереть мочалкой.

Мочалку достаточно применять один раз в неделю для того, чтобы снять ороговевшие частички кожи и обновить верхний слой. В более частом использовании нет смысла: зачем заставлять кожу без конца регенерировать. К тому же это может привести к повышению ее сухости.

В-третьих, после купания в водоемах, какой-то физической нагрузки либо длительного пребывания на жаре рекомендуется принимать душ с однократным намыливанием. Как раз-таки для того, чтобы не нарушить барьер.

— Если же вы просто в течение дня трудились, не занимались спортом, не пребывали на жаре, а просто занимались обычными делами, у вас был стандартный рабочий день, то вечером можно ополоснуться теплой водой, и этого будет вполне достаточно для соблюдения необходимой гигиены, — подчеркнула специалист.

не использовать щелочные средства;

не принимать душ чаще 1–2 раза в день;

применять мочалку либо скрабирование раз в неделю. По ее мнению, коже нельзя навредить, если соблюдать такой режим: