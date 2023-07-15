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Диетолог Гинзбург назвал опасность недостатка клетчатки в организме

В интервью изданию «Москва 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, к чему может привести дефицит клетчатки в организме человека.

Названа опасность недостатка клетчатки в рационе
© Unsplash

По словам специалиста, необходимо включать в ежедневный рацион минимум 30 граммов клетчатки в день, чтобы избежать риска развития возрастных заболеваний. К ним диетолог отнес сахарный диабет, атеросклероз и другие недуги.

Кроме того, Гинзбург указал на то, что употребление клетчатки помогает снизить риск образования злокачественных опухолей, в частности, рака толстой и прямой кишки.

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Эксперт рекомендует включить в свое ежедневное меню такие продукты как ягоды, овощи, бобовые, каши и хлеб из муки грубого помола. В них содержится большое количество клетчатки.

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