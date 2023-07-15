Какие солнцезащитные средства не защищают от рака и фотостарения
Не все солнцезащитные средства одинаково хорошо защищают от рака кожи.
Некоторые солнцезащитные средства не блокируют солнечные лучи, вызывающие рак кожи и фотостарение, — определить степень защиты можно по маркировке. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина.
Многочисленные исследования доказали, что солнечное излучение ускоряет старение кожи, способствуя появлению пигментных пятен и морщин. Это явление называют фотостарением. Кроме того, солнечные лучи повышают риск развития различных типов рака кожи.
«Маркировка SPF означает, что средство защищает от лучей типа В, которые вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога. Они проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А. Последние вносят основной вклад в повреждение ДНК клеток кожи, результатом которого становится фотостарение и рак кожи. Средства от лучей типа А, которые способны проникать в глубокие слои кожи, имеют маркировку «для защиты от широкого спектра излучения», — рассказала «Газете.Ru» Воронина.
Также можно встретить обозначение в виде звездочек, где 5 звезд указывают на максимальную защиту, или PA+, где степень защиты обозначается числом плюсов (максимально возможная — четыре плюса), добавила дерматолог.