Какие солнцезащитные средства не защищают от рака и фотостарения

«Маркировка SPF означает, что средство защищает от лучей типа В, которые вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога. Они проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А. Последние вносят основной вклад в повреждение ДНК клеток кожи, результатом которого становится фотостарение и рак кожи. Средства от лучей типа А, которые способны проникать в глубокие слои кожи, имеют маркировку «для защиты от широкого спектра излучения», — рассказала «Газете.Ru» Воронина.