Тренер рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса
Тренер Алена Грибанова рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Эксперт объяснила, что беременным противопоказаны высокоинтенсивные тренировки, так как они могут привести к гипоксии плода.
«Во время интенсивных тренировок кровь распределяется от внутренних органов к работающим мышцам. Матка и плацента являются внутренними органами, а значит, доступ крови, кислорода и питательных веществ будет ограничен», — заявила она.
Также она рекомендовала отказаться от силовых тренировок. По ее словам, они всегда связаны с нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и увеличением внутрибрюшного давления.
«Это может негативно влиять на внутриутробное развитие плода и течение беременности», — объяснила она.
Кроме того, Грибанова посоветовала избегать тренировок, в которых практикуется долгое нахождение в одном положении.
«Во время беременности увеличивается объем циркулируемой крови, а значит, такие тренировки могут приводить к ухудшению ее оттока и способны привести к варикозу», — рассказала специалист.
Ранее кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев назвал оптимальный объем физических упражнений в неделю. Он рекомендовал заниматься аэробикой примерно 150–300 минут в неделю независимо от возраста.