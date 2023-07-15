Тренер рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса

Тренер Алена Грибанова рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Эксперт объяснила, что беременным противопоказаны высокоинтенсивные тренировки, так как они могут привести к гипоксии плода.

«Во время интенсивных тренировок кровь распределяется от внутренних органов к работающим мышцам. Матка и плацента являются внутренними органами, а значит, доступ крови, кислорода и питательных веществ будет ограничен», — заявила она.

Также она рекомендовала отказаться от силовых тренировок. По ее словам, они всегда связаны с нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и увеличением внутрибрюшного давления.

«Это может негативно влиять на внутриутробное развитие плода и течение беременности», — объяснила она.

Кроме того, Грибанова посоветовала избегать тренировок, в которых практикуется долгое нахождение в одном положении.

«Во время беременности увеличивается объем циркулируемой крови, а значит, такие тренировки могут приводить к ухудшению ее оттока и способны привести к варикозу», — рассказала специалист.