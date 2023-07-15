Пластический хирург рассказала, как часто нужно принимать душ

По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, кожа является самым большим органом и выполняет крайне важные функции. Также на коже находятся сальные железы, которые выполняют не менее ключевые функции, такие как теплорегуляция и выведение ненужных организму веществ.

В случае, если человек посещает спортзал, необходимо посещать душ дополнительно. Однако важно помнить, что лучше избегать применения мыла, а также необязательно каждый день использовать мочалку. Ее достаточно применять один раз в неделю для того, чтобы снять ороговевшие частички кожи и обновить верхний слой. Если же в течение дня нет занятий спортом, не беспокоит жара, то будет достаточно просто ополоснуться водой для соблюдения гигиены.