Три причины, из-за которых вы не высыпаетесь после сна

Треть жизни человек проводит во сне, от него зависит наша работоспособность и самочувствие. Однако далеко не всегда во время сна получается полноценно отдохнуть. Возникает ощущение, что ты вроде бы поспал, а вроде бы и нет. "Рамблер" выяснил, почему это происходит.

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В норме качественный сон – это сон, при котором человек не испытывает трудностей во время засыпания, спит от шести до девяти часов. После такого сна человек ощущает бодрость и желания поспать в обед у него не возникает. Что же может вызвать нарушения сна?

Вы не понимаете, сколько спите

Нельзя спать слишком много или слишком мало, однако мы постоянно это делаем. Дело в том, что редко человек засыпает сразу же, сначала он тратит час перед сном, чтобы почитать новости и посмотреть видео. В итоге, мы можем сильно заблуждаться насчет качества и времени нашего сна. Разобраться во всем помогает статистика: во сколько вы ложитесь, как быстро засыпаете, сколько длятся разные фазы сна и так далее. Помимо уже упомянутых умных часов, фитнес-браслетов, проанализировать сон можно с помощью дневника сна.

Вы спите неправильно

Одну из важнейших ролей в качестве сна играют внешние причины – шум, свет, резкие запахи или отсутствие вентиляции в помещении, неудобная кровать или слишком высокая подушка, а также смена часового пояса при перелетах. Спать может быть трудно после эмоциональных событий, причем не только негативных, но и позитивных, когда нервная система перевозбуждена.

Вы заболели

Также на качество сна может влиять состояние организма и различные заболевания. Например, уменьшение артериального давленя или анемия. Это могут быть метаболические болезни – гипотиреоз, сахарный диабет. Апноэ в ночное время или

заболевания, приводящие к нарушению тока крови по сосудам – атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Заболевания сердечно-сосудистой системы – острая или хроническая сердечная недостаточность, пороки, стеноз клапанов.