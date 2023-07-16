В Роспотребнадзоре объяснили опасность употребления сырого мяса

Употребление сырого или не до конца приготовленного мяса грозит человеку заражением паразитарным заболеванием трихинеллезом, которое способно спровоцировать лихорадку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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Как отметили в ведомстве, личинок трихинеллы чаще всего можно встретить в мясе дичи или свинины. Из-за их устойчивости к термической обработке пищу нужно готовить не менее 2–2,5 часа. Заражение паразитами проявляется в виде болей в животе, рвоте, зуде, отеке лица, кожного зуда, лихорадки и так далее.

Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют покупать мясо только в проверенных местах. После приготовления еды всю технику и приборы нужно тщательно промыть, передает «Петербургский дневник».