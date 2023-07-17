Как рассчитать индекс массы тела и зачем он нужен

Перед тем как начать процесс похудения, следует понять, есть ли у человека избыточный вес. Если наличие лишних килограммов не получается определить на глаз, можно воспользоваться специальной таблицей роста и веса. С ее помощью можно узнать, какое соотношение роста и веса считается нормальным, а какое требует работы над собой или даже консультации специалиста. О том, как правильно пользоваться таблицами роста и веса, что такое индекс массы тела и к каким проблемам со здоровьем может привести ожирение, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое индекс массы тела?

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Для того чтобы оценить вес человека и понять, нормальный он, недостаточный или избыточный, существует специальная методика — расчет индекса массы тела человека.

Индекс массы тела человека (ИМТ) — термин, предложенный бельгийским ученым Адольфом Кетле в первой половине XIX столетия. В беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова назвала ИМТ самым простым способом определить, находится ли вес человека в пределах нормы.

Рассчитывают индекс массы тела (ИМТ) на основе параметров роста и веса

Эта характеристика также позволяет определить стадию ожирения при наличии лишнего веса. В зависимости от этого человек может скорректировать образ жизни, а также выстроить программу питания или физических нагрузок, чтобы набрать вес или, наоборот, похудеть.

Как узнать индекс массы тела?

Для того чтобы рассчитать индекс массы тела, необходимо знать всего два показателя: рост в метрах в квадрате и массу тела в килограммах.

ИМТ = m/ h2 формула для расчета ИМТ, где m — вес человека, а h — его рост

Как самостоятельно рассчитать ИМТ?

Например, если рост человека составляет 180 сантиметров, а вес — 90 килограммов, расчет индекса массы тела выглядит следующим образом: ИМТ = 90 / (1,8*1,8) = 27,78.

Далее это значение нужно сравнить с показателями, которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Индекс массы тела по этой формуле можно самостоятельно рассчитывать людям в возрасте от 20 лет

На показатель ИМТ не влияет телосложение человека. Однако такой метод не подойдет для профессиональных спортсменов и людей с ампутированными конечностями.

О чем говорит индекс массы тела?

Индекс массы тела особенно удобен для оценки параметров больших групп населения — дело в том, что табличные нормы ИМТ одинаковы для мужчин и женщин, а также взрослых людей разного возраста.

Индекс массы тела — это приблизительный критерий, который не учитывает физиологические особенности конкретного человека

Не стоит сразу же обращаться к врачу или диетологу, если этот показатель немного выходит за границы нормы. Однако если индекс массы тела сильно отличается от средних табличных показателей, следует проконсультироваться со специалистом.

В чем проблема с подсчетом ИМТ?

Не так давно систему подсчета индекса массы тела начали активно критиковать ученые. Американская медицинская ассоциация (АМА) призвала врачей полностью отказаться от этого метода — по мнению представителей организации, подобный индекс поддерживает расовое неравенство.

Дело в том, что бельгийский ученый Адольф Кетле основал свои критерии нормы на данных, собранных у белых европеоидных мужчин. Это значит, что система оценки веса будет не столь объективной для женщин и представителей других этнических групп.

Например, повышенные показатели ИМТ у афроамериканцев могут быть не связаны с проблемами здоровья.

При оценке здоровья пациентов члены АМА предлагают в первую очередь учитывать количество висцерального жира, а также генетические факторы и скорость метаболизма у конкретного человека.

Ольга Лушникова рассказывает, что если рассмотреть двух конкретных людей с одинаковым ИМТ, который соответствует показателю «ожирение второй степени», то их состояние здоровья будет разным.

«Это действительно может быть человек с ожирением, а может быть бодибилдер, у которого настолько развита мышечная масса, что индекс массы тела — больше нормы», — объясняет Лушникова.

Эксперт объясняет, что для оценки состояния пациента также используются визуальный метод, биоимпедансометрия и даже измерение объема талии.

Таблица роста и веса в зависимости от возраста

Существуют и таблицы, в которых показатель ИМТ изменяется в зависимости от возраста человека и его пола. Подобные характеристики позволяют более детально изучить, есть ли у конкретного пациента проблемы с лишним весом.

Нормы ИМТ у мужчин:

Согласно этой таблице, нормальный индекс массы тела у женщин отличается от мужских показателей.

Нормы ИМТ у женщин:

Важно отметить, что индекс массы тела ребенка может не соответствовать приведенным выше критериям — на это влияет быстрый обмен веществ и гормональные изменения, которые происходят в детском организме, а также постоянно меняющиеся рост и вес ребенка.

Как еще узнать соотношение роста и веса?

Еще одна таблица, которая поможет определить соотношение роста и веса, — таблица Егорова-Левитского. В ней учитываются пол человека, возраст (с интервалом в десять лет) и рост (с интервалом в два сантиметра). Указанные нормы веса, согласно этой таблице, изменяются в зависимости от типа телосложения. Эктоморфам рекомендуется вычесть десять процентов из нормы, а эндоморфам, наоборот, прибавить.