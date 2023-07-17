Врач рассказала, как не отравиться едой в летнюю жару

Инфекционист Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вера Коптюг рассказала, от чего происходит пищевое отравление, какие признаки появляются сразу, а также как его вылечить.

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По словам медика, пищевые отправления чаще всего происходят летом в жару, так как многие продукты портятся быстрее. Инфекционист отметила:

Проверяйте срок годности: даже 4 часа нарушения температурного режима хранения могут привести к порче продукта. Например, к этим продуктам относятся торты и пирожные, бочковый квас, пицца, майонез, сыр, сало, рыба и так далее.

Отравиться продуктами можно, если неправильно приготовить или хранить блюда, если человек не помыл руки перед едой или не спрятал вовремя продукты от насекомых.

Врач отметила, что зачастую при пищевом отравлении первые признаки дают о себе знать уже через несколько часов, реже - суток. Так, сначала повышается температура и падает артериальное давление, потом у человека начинается тошнота, рвотные позывы, диарея, слабость, боли и спазмы в кишечнике и даже обезвоживание.

Специалист объяснила, что при отравлении в организм попадают патогенные бактерии и их токсины, которые иногда всасываются в кровь и разносятся по организму. Это влияет на все органы и системы.

Вера Коптюг рекомендует при таком отравлении следовать определенным правилам:

быстро вывести остатки еще не всосавшихся в кровь токсинов из желудочно-кишечного тракта;

снизить токсический эффект, который оказывают опасные вещества;

пить больше жидкости, чтобы не было обезвоживания - одного из серьезных осложнений;

сходить к врачу - энтеросорбенты и обволакивающие препараты может назначать только медик.