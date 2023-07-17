Эндокринолог заявил, что фруктоза вреднее белого сахара

Замена белого сахара на фруктозу не принесет пользы организму. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

«Фруктоза – это природный сахар, который содержится во всех сладких фруктах, ягодах и изделиях из них. Мало кто знает, что она вреднее для человека в плане лишнего жира. Для большинства фруктоза – это хорошо, а сахароза – плохо», – отметил эксперт.

По его словам, для людей с лишним весом фруктоза более вредна, нежели сахароза. У человека с инсулинорезистентностью, которая сопутствует ожирению, фруктоза откладывается в виде жире, организм не может ее утилизировать как энергетический субстрат.

Алексей Калинчев уточнил, что именно фруктоза – одна из основных причин ожирения в регионах, где принято есть много фруктов, ягод и изделий из них, сухофруктов, например. В частности, речь про юг России и Кавказ.