3 факта о том, как на нас действует жара

Жара может быть комфортна только в одном случае — когда вы отдыхаете на южном берегу. Однако, находясь в городе, мы, скорее, страдаем и начинаем ненавидеть погоду за окном, и в этом нет ничего удивительного. Мы решили собрать самые важные факты о нашем организме, когда столбик термометра зашкаливает на верхней границе.

© WomanHit.ru

Жара может усугубить психические заболевания

Научный факт — высокие температуры способны крайне негативно сказываться на течении психического заболевания. По статистике, в летний период наблюдается на 30% больше обращений пациентов с всевозможными психологическими нарушениями. Больше всего жара напрягает людей, страдающих шизофренией и тревожным расстройством. Последних, кстати, больше всего. Некоторые специалисты связывают этот момент с тем, что организму трудно нормально функционировать в таких условиях, могут наблюдаться нарушения сна, что еще больше ухудшает клиническую картину.

Жара негативно влияет на дыхание

В жару нередко происходит тепловой стресс, но случается такое не так уж часто, ведь для этого температура должна быть запредельной. Тем не менее дыхание может нарушаться и просто при высоких температурах в помещении, где нет возможности включить систему кондиционирования. Если человек страдает из-за болезней легких или же просто от бронхита, высокая температура в помещении может стать очень опасной.

Тепловые судороги