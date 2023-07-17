Гипнотерапевт рассказал о привычках для хорошего самочувствия

Гипнотерапевт Роберт Хайзи посоветовал утренние практики для улучшения настроения и сохранения спокойствия в течение дня. Его советы приводит Newsweek.

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Хайзи отметил, что с утра важно отключиться от суеты и внешнего мира. Он посоветовал включить приятную инструментальную музыку и погрузиться в прослушивание. Далее он рекомендовал вообразить приятные моменты предстоящего дня либо визуализировать исполнение мечты и постараться ощутить эмоции. Гипнотерапевт объяснил, что такая практика научит контролировать мысли и замечать хорошие вещи, которые происходят в течение дня.

Специалист назвал полезной привычкой принимать с утра прохладный душ. Он рассказал, что холодная вода стимулирует выработку дофамина, который обеспечивает хорошее самочувствие.

«Это удивительно действует на иммунную систему и клетки. Холодная вода улучшает кровообращение, уменьшает воспаление и помогает остановить болезненность мышц», — перечислил преимущества Хайзи.

Гипнотерапевт добавил, что ежедневно нужно напоминать себе о своих достижениях. По его мнению, похвала особенно важна после самокритики и негативной оценки своих поступков.