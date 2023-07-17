Врач назвала россиянкам опасные для здоровья купальники

Маммолог Амина Магомедова назвала россиянкам опасные для здоровья купальники. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

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Врач рассказала, что при покупке данного предмета гардероба необходимо ориентироваться на размер и особенности своей груди. Магомедова отметила, что чашки купальника не должны сдавливать молочные железы, поскольку чрезмерное давление на них может привести к нарушению циркуляции лимфы, провисанию тканей и дополнительной нагрузки на шею и позвоночник.

В связи с этим медик посоветовала женщинам с большой грудью избегать моделей с лифом-бандо, у которых отсутствуют бретели.

«Следует выбрать другой тип бюстгальтера, так как бандо не обеспечивает качественную поддержку груди, а в некоторых случаях сдавливает молочные железы, что может негативно отразиться на здоровье», — объяснила она.

Кроме того, необходимо отказаться от изделий с поролоновыми вставками и эффектом пушап. В первом случае, подобный элемент купальника вызывает раздражение и сыпь на коже.

«Влажная среда способствует появлению парникового эффекта на коже груди, а в подобных условиях грязь и бактерии легко проникают в открывшиеся поры», — пояснила собеседница издания.

В заключение Магомедова предостерегла от покупки дешевых изделий. По ее мнению, при их производстве использовались некачественные краски и материалы. Такие варианты купальников быстро растянутся и перестанут фиксировать грудь.