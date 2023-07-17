Диетолог рассказала, какая гречка полезнее всего

На самом деле наиболее полезным видом гречки считается зеленая крупа из семян гречихи, а не темная. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью Pravda.Ru.

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По словам диетолога, зеленая гречка отлично растет даже без применения пестицидов, поэтому она является органическим продуктом.

Более того, зеленая крупа не проходит термическую обработку. Соломатина отмечает, что отказ от нее позволяет сохранить в семенах большее количество микроэлементов. Именно из-за этого гречку можно считать экологически чистой.

Зеленую гречку можно есть абсолютно всем. При этом она очень полезна для людей, которые страдают сахарным диабетом. Кроме того, зеленая гречка — более ценный продукт, чем овсянка.