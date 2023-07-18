Тренер назвала упражнение из балета для прокачки ягодиц

Тренер-эксперт Янина Колпакова назвала упражнение из балета для прокачки ягодиц. Ее слова передает «Чемпионат».

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Специалист рассказала, что приседания плие помогает улучшить растяжку и гибкость ног, а также прокачать внутреннюю поверхность бедра.

«Приседания плие с гантелями или гирями позволяет сформировать округлые формы ягодиц без серьёзной нагрузки на коленные суставы и позвоночник», — подчеркнула она.

Колпакова также раскрыла правильную технику выполнения плие. Исходное положение — стоя, ноги разведены максимально широко, носки направлены в стороны, спина прямая. В сведенные впереди снизу руки можно взять гантель или гирю.

«На вдохе опуститесь вниз, пока бедра не станут параллельны полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и почувствуйте напряжение и растяжение мышц. На выдохе вернитесь в начальную позицию, выпрямляя ноги», — рассказала она.

Тренер отметила, что во время упражнения важно, чтобы коленные чашечки не должны выходить за линию носков, а вес тела был распределен между пятками и передней частью стопы. Новичкам можно делать приседания с опорой.