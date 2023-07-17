Гликемический индекс продуктов: почему его должен знать каждый

Гликемический индекс (ГИ) продуктов – это показатель, который оценивает, насколько быстро уровень сахара в крови повышается после употребления определенной пищи. Этот показатель стал объектом множества научных исследований и вызывает все большее внимание в области здорового питания.

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Первоначально ГИ был разработан для людей, страдающих от сахарного диабета, чтобы помочь им контролировать уровень сахара в крови. Однако, с течением времени, стало ясно, что знание ГИ может быть полезно для всех, независимо от наличия заболевания.

Одной из причин, почему ГИ важен, является его связь с уровнем энергии в организме. Пища с высоким ГИ быстро повышает уровень сахара в крови, что приводит к быстрому выделению инсулина и снижению уровня сахара. Это может вызывать чувство голода и усталости, а также приводить к перееданию и набору лишнего веса. С другой стороны, пища с низким ГИ усваивается медленно, что обеспечивает стабильный уровень энергии и помогает поддерживать нормальный вес.

Исследования также показывают, что знание ГИ может быть полезно для контроля уровня холестерина и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пища с низким ГИ, такая как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, богата пищевыми волокнами, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.

Кроме того, ГИ может быть полезным инструментом для контроля уровня сахара в крови у людей с предрасположенностью к развитию сахарного диабета. Знание ГИ позволяет им выбирать продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови, что помогает поддерживать его в норме и предотвращать развитие заболевания.