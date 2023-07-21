Как вытащить занозу правильно и безопасно

Вытащить занозу не так уже сложно, главное – знать, как это сделать. А вот если оставить занозу в коже, это может грозить довольно неприятными последствиями.

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Как можно вытащить занозу самостоятельно и в каком случае лучше обратиться в травмпункт, «Рамблеру» рассказывает эксперт - Максим Елисеев, врач общей практики, бариатрический хирург.

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Получить занозу неприятно, но, если действовать сразу, серьезных последствий можно избежать. Опаснее всего мелкие занозы, которые можно не заметить. Поэтому если вы планируете работать с деревом – пилить, колоть, шлифовать, строить, укладывать в красивые штабеля или поленницы – наденьте перчатки, которые уберегут от заноз. Детям же следует объяснить, что щепки и другие деревяшки не только красивы, но и немного опасны, а значит, нужно быть или осторожным, или готовым к тому, что занозу так или иначе придется вытаскивать.

Как безопасно и правильно удалить занозу

Подготовьте инструменты: протрите пинцеты, иголки спиртом или любым другим антисептиком, возьмите стерильные перчатки. Протрите область вокруг занозы ватным диском, смоченным в антисептике, чтобы предотвратить распространение возможной инфекции. Вымойте руки и наденьте стерильные перчатки, если вытаскиваете занозу не себе. С помощью пинцета аккуратно и осторожно вытащите занозу в том же направлении, в котором она вошла, стараясь не загнать занозу глубже и не травмировать кожу вокруг. После удаления занозы снова протрите кожу антисептиком, на какое-то время можно закрыть это место стерильным пластырем.

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Не стоит недооценивать появление занозы, так как любое инородное тело, которое попадает в кожу или под кожу, влечет за собой формирование разного рода инфекций. Для начала, нужно обработать место, где появилась заноза, можно промыть водой либо обработать антисептиком. Существует способ, при котором необходимо в горячей воде распарить кожу, взять иголочку, обработанную спиртом либо другим антисептиком, и аккуратно прорвать распаренную кожу вдоль занозы. То есть иголка используется как «ножик». После этого можно вытянуть занозу маникюрным пинцетом. Далее вновь обязательна обработка антисептиком. Затем лучше на сутки положить марлевую повязку, обработанную антисептиком. Конечно, занозы бывают разного размера: и большие, и маленькие. Поэтому важно, чтобы работой занимался человек с хорошим зрением. Если такой возможности нет, можно обратиться в травматологический пункт в первые 24 часа после появления занозы. Если занозу не удалось устранить в течение суток, следует обратиться к врачу-хирургу. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Что делать после извлечения занозы

Внимательно следите за тем местом, откуда вы вытащили занозу. Вас должны насторожить следующие симптомы:

• покраснение,

• отечность,

• боль,

• гной.

При проявлении этих симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Чем опасны занозы

Главная опасность заноз в том, что они могут вызвать инфекцию. Когда заноза попадает в кожу, она может проникнуть глубже и стать источником инфекции. Если заноза удалена неправильно или просто забыта, она может спровоцировать развитие воспаления, которое проявляется болью, отечностью и даже абсцессом (когда скапливается гной). В некоторых случаях, если инфекция распространяется, она может привести к серьезным осложнениям и требовать медицинского вмешательства. Поэтому важно удалить занозу безопасно и следить за областью после удаления для предотвращения инфекции.

Как вытащить глубокую занозу

Если заноза вошла достаточно глубоко, действовать можно по тому же алгоритму, но предварительно кожу нужно распарить. Подержите конечность, куда вошла заноза в теплой, но не горячей ванночке с солью и содой в течение 15-20 минут. А затем приступайте к удалению занозы с соблюдением всех мер безопасности.

Как уговорить ребенка вытащить занозу

Ребенку может быть не только больно, но и страшно. И если взрослый хорошо понимает, зачем нужно терпеть, то с ребенком все гораздо сложнее.

Объясните, почему это важно. Поговорите с ребенком о возможных опасностях, связанных с занозой. Расскажите, что инфекция может вызвать боль и проблемы со здоровьем и что избежать таких осложнений можно, если занозу вытащить.

Покажите, как это делается. Если ребенок боится процесса удаления занозы, покажите ему, как это делается на себе или на другом члене семьи. Покажите, что это не так страшно или больно, как ему может показаться. Еще один вариант – придумайте терапевтическую сказку про занозу, а затем проиграйте ситуацию с игрушками.

Создайте комфортную обстановку. Не ругайте ребенка, будьте терпеливы, отвечайте на все вопросы и постарайтесь не доводить ребенка до истерики.

Хвалите и поощряйте. Похвалите ребенка за смелость, если он согласился. А если пока не согласился, предложите в награду то, что он любит.

Обратитесь к врачу. Если ребенка переубедить не удалось, собирайтесь и поезжайте в ближайший травмпункт. Иногда дети так не хотят ехать к врачу, что моментально соглашаются удалить занозу дома.