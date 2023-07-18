Женщинам назвали самый благоприятный возраст для беременности

Врач рассказала о важности сохранения репродуктивного здоровья.

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По словам Наталии Долгушиной, главного внештатного специалиста Минздрава России по вопросам репродуктивного здоровья женщин, оптимальным периодом для зачатия и рождения ребенка является возраст женщины от 18 до 35 лет. Однако, независимо от ваших планов, сохранение репродуктивного здоровья крайне важно на протяжении всей жизни.

Важно отметить, что основные органы и системы будущего человека формируются во время беременности. Также в этот период закладывается "репродуктивное будущее" ребенка, включая формирование паттерна будущих половых клеток и работы эндокринной системы.

Наталия Долгушина подчеркивает, что по мере взросления мы не всегда замечаем, как токсичные вещества из воды, воздуха, бытовых и пищевых продуктов попадают в наш организм. Однако они могут накапливаться и оказывать долгосрочное негативное воздействие на репродуктивное здоровье.