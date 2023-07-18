Что делать, если укусила пчела, оса, шмель: первая помощь при укусе

Лето любят за то, что много времени можно проводить на улице - тепло, солнечно, всюду зелень. Но, если вы отправляетесь на природу, будьте готовы к тому, что встретить можете кого угодно, например, пчелу, осу, шмеля или шершня.

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"Рамблер" рассказывает, что делать, если избежать укуса не удалось.

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Как проявляется укус

Не заметит укус невозможно. Резкая боль, покраснение, отек, кожу как будто распирает изнутри. Чтобы облегчить свое состояние, действовать нужно незамедлительно.

Порядок действий при укусе пчелы

Удаляем жало. Главное отличие пчелы от других ос, шмелей и шершней в том, что она оставляет жало при укусе. В этом есть плюс - пчела не укусит второй раз, а минус в том, что жало остается под кожей и вытаскивать его нужно как можно скорее. Пинцетом это сделать вряд ли получится, лучше взять, например, пластиковую карту и соскабливающим движением как бы выгнать жало из кожи. Дезинфицируем место укуса любым антисептиком, чтобы удалить бактерии и уменьшить риск инфекции, также можно помыть холодной водой с мылом. Прикладываем холод. Но если берете из морозилки что угодно кроме льда, например, пакет замороженных овощей, не забудьте обернуть его в полотенце. Холод поможет снизить отек и унять боль. Наносим на кожу гель с обезболивающим эффектом и/или антигистаминную мазь, чтобы убрать зуд и раздражение кожи. Не трем и не чешем укушенное место, чтобы не вызвать инфекцию.

В случае если пчела или другое жалящее насекомое укусило в губы, лицо или шею и появился сильный отек, дыхание стало затрудненным, закружилась голова, усилилось сердцебиение, поднялась температура лучше сразу обратиться за помощью к врачу, например, вызвать скорую помощь. Если на вас напало несколько насекомых и укусов много, к врачу нужно вне зависимости от того, куда пришелся укус. Также медицинская помощь может понадобиться, если отек и другие симптомы долго не проходят.

Чем опасны укусы пчел, ос, шмелей и шершней

1. Развитие аллергии. Это проявляется в виде отеков, зуда, крапивницы или даже анафилактического шока. В случае острой реакции к врачу нужно немедленно.

2. Передача инфекций. Насекомые могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, которые вызывают серьезные заболевания.