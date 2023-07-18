Раскрыта причина формирования «сладкой» зависимости

«Пристрастие к сладкому осталось еще от нашего древнего, первобытного существования, когда, если в организм попадал сладкий вкус, это означало, что это был углевод, который мог помочь человеку получить быструю энергию (например, чтобы сбежать от хищного животного). Это стимулировало человека на поиск такого продукта, поэтому нужно было съесть как можно больше таких продуктов, а, еще лучше — переработать их в жировую ткань. Накопить жир в то время было очень сложно, потому что в основном был голод», — рассказала врач.