Кардиолог: у курящих женщин чаще случаются сердечные приступы

Кардиолог Харкин заявила, что у курящих женщин чаще случаются сердечные приступы в раннем возрасте
Курение оказывает негативное влияние на весь организм в целом и часто приводит к раку легких. По словам кардиолога Николь Харкин, еще один негативный фактор, которое курение оказывает на организм человека – увеличение риска развития сердечного приступа. При этом на женщинах этот фактор сказывается сильнее, сообщает HuffPost.
По словам кардиолога, в ее практике почти все женщины, перенесшие сердечный приступ в молодом возрасте, курили сигареты или вейп.
Также факторами, негативно влияющими на сердечно-сосудистую систему, врач назвала употребление большого количества обработанного мяса и хронический недосып.
Помимо прочего, врач подчеркнула, что риск инфаркта растет, если у человека есть наследственная предрасположенность.