Кардиолог: у курящих женщин чаще случаются сердечные приступы

Курение оказывает негативное влияние на весь организм в целом и часто приводит к раку легких. По словам кардиолога Николь Харкин, еще один негативный фактор, которое курение оказывает на организм человека – увеличение риска развития сердечного приступа. При этом на женщинах этот фактор сказывается сильнее, сообщает HuffPost.