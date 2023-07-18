5 ежедневных привычек, из-за которых вы стареете быстрее

Никто не в силах остановить время, но каждый может изменить свой образ жизни.

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Эти пять опасных привычек следует исключить, если вы планируете жить как можно дольше.

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Пить недостаточно воды

Самое простое, что вы можете сделать, чтобы обеспечить себе долгую здоровую жизнь, — это пить воду. Ученые считают, что недостаток воды в организме повышает риск развития смертельных хронических заболеваний. Таким образом, бутылка воды под рукой увеличит ваши шансы на долголетие. К слову, обезвоживание отражается и на внешности — попробуйте пить больше воды, если увлажняющие крема и бальзам для губ — ваши верные спутники по жизни. Не призываем насильно заливать в себя суточную норму — достаточно пить чистую воду тогда, когда вы этого хотите.

Выгорать на работе

Культ продуктивности негативно сказался на образе жизни большинства городских жителей — нездоровая одержимость работой не дает расслабиться даже в выходные дни, неминуемо возникают сложности в отношениях с романтическим партнером, а на друзей и подавно не остается времени. Все это увеличивает вероятность возникновения психологических проблем, которые, в свою очередь, ускоряют старение. Доказано, что психологический возраст людей в депрессии выше, чем у тех, кто не испытывает проблем с ментальным здоровьем.

Проводить все время у экрана

Страшно смотреть отчет собственного смартфона о времени его использования? А если учесть все до единого мониторы, цифры будут еще более пугающими. Вы работаете, общаетесь, отдыхаете с помощью экранов. И «благодаря» синему свету активно стареете. Исследование, посвященное этому вопросу, утверждает, что всего час перед экраном в день ухудшает состояние кожи лица. Спорим, вы проводите в компьютере и смартфоне больше? Делайте хотя бы минимальные перерывы и избегайте их за час до сна. А справиться с зависимостью поможет цифровой детокс. Что насчет выходных без гаджетов?

Сидеть целыми днями

Малоподвижный образ жизни — буквально убийца молодости. Наверняка для вас не секрет, что спорт, да и просто физическая активность позволяют оставаться в прекрасной форме долгие годы. Восьмичасовой сидячий рабочий день делает ровно противоположное: приводит к преждевременному старению клеток, а порой и к развитию серьезных заболеваний. К слову, одно из оригинальных решений — высокий стол, за которым можно не только сидеть, но и стоять. Выручат и регулярные короткие перерывы — используйте каждую возможность размяться, если хотите сохранять молодость как можно дольше.

Выбирать одиночество