Солнечные ожоги: что это и эффективны ли народные средства для их лечения

Применение йогурта, сметаны, или овсянки - одни из наиболее распространенных домашних средств, которые применяются для того, чтобы успокоить кожу, поврежденную солнцем. Однако не все из них работают, а некоторые даже могут представлять опасность для кожи.

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Почти все мы, в большей или меньшей степени, когда-либо обжигали кожу на солнце. С наступлением хорошей погоды и повышением температуры мы выходим на улицу в футболке и шортах, часто даже не задумываясь о том, чтобы кожу хоть как-то защитить от прямых солнечных лучей, как мы это делаем при походе на пляж. И именно здесь, прежде всего, мы больше всего обжигаем кожу - травма, которая может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Вместе с нашим экспертом Татьяной Владимировой, врачом-педиатром, преподавателем по анатомии в онлайн-школе Sechenov Universkill, являющейся первой в СНГ медицинской эко-системой, разберемся, что такое солнечные ожоги, как их лечить, а также помогают ли в облегчении состояния кожи народные способы.

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Что такое солнечный ожог?

Солнечный ожог - это повреждение кожи, вызванное в результате длительного пребывания на солнце без защиты кожи. УФ-лучи, особенно тип B (UVB) и тип A (UVA), проникают в кожу и вызывают воспалительную реакцию.

Как лечить солнечные ожоги?

Лечение солнечных ожогов зависит от степени тяжести ожога:

Легкие солнечные ожоги (краснота и легкое покраснение без пузырей):

Остаться в тени или в закрытых помещениях, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие ультрафиолетовых лучей.

Принять прохладный душ, чтобы охладить кожу и снять раздражение.

Использовать средство с алоэ вера, пантенолом или другими успокаивающими ингредиентами для увлажнения и снятия воспаления.

Умеренные солнечные ожоги (краснота, покраснение, волдыри или пузыри):

Придерживаться всех рекомендаций для солнечных ожогов легкой степени тяжести.

Избегать лопания волдырей или пузырей. Если они случайно лопнули, нанесите антисептическое средство и покройте область стерильной повязкой.

Пить достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание, особенно если присутствует лихорадка.

Если боли и воспаления не улучшаются в течение нескольких дней, обратитесь к врачу.

Тяжелые солнечные ожоги (обширные ожоги, болезненность, волдыри или пузыри):

Немедленно обратиться к врачу.

Придерживаться всех рекомендаций для солнечных ожогов средней степени тяжести до тех пор, пока вам не окажут медицинскую помощь.

Эффективны ли народные средства, которые многие применяют для того, чтобы облегчить состояние кожи при солнечном ожоге?

Ни в коем случае нельзя использовать пищевые продукты для лечения солнечных ожогов (такие как кефир, сметана). Кислота, которая в них содержится будет дополнительно травмировать кожу.

Также нельзя использовать различные масла и вазелин, так как они создают на поверхности кожи пленку и препятствуют заживлению. Также они задерживают тепло, из-за чего боль в месте ожога может усиливаться.

Что делать, чтобы не получить солнечный ожог?

Чтобы избежать солнечных ожогов, рекомендуется предпринимать следующие меры: