Врач предупредил об опасности груди большого размера

Грудь большого размера вредит здоровью, предупредил онколог-маммолог Александр Сойнов. Врач рассказал «Ленте.ру», какими опасностями может обернуться гигантомастия.

© Lenta.ru

Сойнов объяснил, что при гигантомастии молочные железы могут достигать значительных размеров и веса, что приводит к проблемам со здоровьем. У женщин с огромной грудью болят спина, шея, плечи, нарушается осанка.

Основные причины гигантомастии до сих пор неизвестны. Это может быть генетическая предрасположенность (если гигантомастией болела мать или бабушка), лишний вес, изменение гормонального статуса, а также прием некоторых лекарств.

По словам собеседника «Ленты.ру», улучшить качество жизни женщин с большой грудью можно. В некоторых случаях может потребоваться операция — так называемая редукционная маммопластика, при которой удаляют часть молочной железы. При этом, прежде чем решиться на операцию, важно обсудить все возможные риски и осложнения с пластическим хирургом.

Если хирургическое лечение не подойдет, существуют более консервативные и безболезненные методы. Например, можно, носить более подходящий бюстгальтер, похудеть и укрепить мышцы спины и плеч при помощи физических упражнений.