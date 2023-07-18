Назван рецепт напитка, помогающего заснуть за считанные минуты.

В Сети набирает популярность напиток «Sweet Dreams Mocktail». Пользователи утверждают, что его ингредиенты прекрасно влияют на сон и помогают быстрее заснуть. Коктейль состоит из терпкого вишнёвого сока, магниевого порошка и содовой воды.

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Нутрициолог, член Международной Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Оксана Фаст прокомментировала потенциальную эффективность смеси и его возможное влияние на здоровье. По её словам, некоторые его компоненты могут действительно помочь улучшить сон. Однако важно отметить, что существуют возможные риски и ограничения, которые стоит принимать во внимание.

Вишня содержит естественный источник мелатонина, что может помочь регулировать цикл сна-бодрствования.

Магний важен для функционирования нервной системы. Он играет ключевую роль в регуляции метаболических процессов, включая процессы сна. Его недостаток может привести к бессоннице и другим проблемам. Но принимать его нужно только по назначению врача.

При умеренном потреблении этот напиток вряд ли вызовет серьёзный вред. Однако излишний приём магниевого порошка может привести к диарее и другим побочным эффектам. Кроме того, вишнёвый сок способен спровоцировать проблемы у людей с диабетом или предрасположенности к нему. Особенно концентрированный или с добавлением большого количества сахара. Если вы контролируете вес, коктейль также принесёт вам пользы.

Всегда стоит быть осмотрительным при следовании трендам, особенно когда речь идёт о вашем здоровье.