Тренер раскрыл опасность тренировок натощак

Фитнес-эксперт Георгий Елгин раскрыл опасность тренировок натощак. Его слова приводит «АиФ».

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Елгин рассказал, что такой тип тренировок подходит не всем. Он подчеркнул, что важно ориентироваться на состояние здоровья и самочувствие во время выполнения упражнений.

«Самый главный риск тренировки натощак — возможность ухудшения самочувствия. У чувствительных к голоду людей может упасть сахар в крови или начаться головокружение и тошнота», — заявил он.

Елгин отметил, что большого вреда от занятий натощак не будет, однако особой пользы такие тренировки не принесут.