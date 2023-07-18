В чем польза антиоксидантов и при чем тут рак

Роспотребнадзор: антиоксиданты защищают организм от воспалений и онкологии. Термин этот знакомый, потому что его часто используют различные ЗОЖ-эксперты и рекламщики, но почему эти самые антиоксиданты должны быть важны для простого россиянина — непонятно. Поэтому эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина и объяснила, что к чему.

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Что такое антиоксиданты

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В организме периодически образуются активные формы кислорода (АФК), куда входят свободные радикалы, перекиси и ионы кислорода, рассказала Савкина порталу «Здоровое питание».

На их появление влияют:

метаболические процессы (дыхание, активные тренировки, переваривание пищи и другие);

внешние факторы (ультрафиолет, грязный воздух, радиация, тяжёлые металлы, курение, алкоголь, некоторые лекарственные препараты).

Свободные радикалы образуются в организме не просто так, в ограниченном количестве они полезны, потому что помогают иммунитету бороться с воспалениями, вирусами, токсинами и другими засланными казачками. Они участвуют и в естественной гибели клеток. Проблема только в том, что иногда их образуется слишком много. И тогда требуются антиоксиданты — соединения, которые сокращают их количество.

Что будет, если свободных радикалов станет слишком много?Начнётся преждевременное старение клеток, развитие воспалений и опухолей.

Какие бывают антиоксиданты

ферменты (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза);

белки (церулоплазмин, трансферрин, гаптоглобин и другие);

низкомолекулярные вещества (стероидные гормоны, тироксин, флавоноиды, витамины А, Е, С и другие).

Где взять антиоксиданты

Вообще они сами нормально вырабатываются в организме, но с оговорками. Чем старее человек, тем неохотнее они появляются. В таких случаях можно пить биодобавки или налегать на продукты, которые их содержат.

В чём минусы биодобавок

Их антиоксиданты заметно слабее и эффект мал или совсем отсутствует.

Из-за больших дозировок они могут приводить к откровенно плохим результатам, например, БАДы с бета-каротином увеличивают риск рака лёгких у курильщиков, а передозировка витамина Е может закончиться раком простаты или геморрагическим инсультом.

Биодобавки более бедны на витамины, например, в продуктах есть 8 форм витамина Е, а в БАДах — одна.

Какие продукты содержат антиоксиданты

Ягоды свежие или сушёные, последние — даже лучше. А вот варенье и джемы не так полезны. Топ-3 среди ягод: шиповник, черника, смородина.

Специи и травы (мята, душистый перец, корица, орегано, тимьян, шалфей, розмарин и так далее).

Некоторые фрукты и овощи, например, оливки, красная свёкла, яблоки, лимоны, сушёное манго, курага или чернослив.

Неочищенные орехи и семена (фундук, миндаль, грецкий орех, арахис и семечки подсолнечника).

Бобовые и крупы (гречка, ячмень, чечевица, бобы).

Тёмный и чёрный шоколад (чем больше какао-бобов, тем лучше).

Несложно заметить, что если правильно и сбалансированно питаться, налегая на овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые крупы и прочие полезные продукты, то антиоксидантов в организме будет выше крыши.

Кому полезны антиоксиданты

Любому человеку на планете Земля, но особое внимание стоит уделить людям, вынужденным много времени проводить на солнце или в дороге. Водители грузовых авто, таксисты и другие работяги за баранкой постоянно получают убойную дозу вредных веществ от выхлопных газов — и когда едут, и когда стоят в пробке.