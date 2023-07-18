Можно ли похудеть от жары: отвечает терапевт
Терапевт Красикова: на жаре уходит не лишний вес, а вода. Вот такая грустная правда жизни. Обычно, когда в духотище обливаешься потом, утешаешь себя мыслью о том, что зато похудение идёт полным ходом, сплошная польза. Вот только всё не так на самом деле. При высокой температуре метаболизм действительно ускоряется, но это не идёт на пользу организму.
Терапевт Алина Красикова объяснила «Доктору Питеру», почему в жару кажется, будто весь худеешь на глазах, а на самом деле — нетушки.
Уходит не жир, а вода. На жаре не хочется есть, и из-за этого ощущается странная лёгкость. К тому же организм пытается охладиться и обильно потеет, теряя влагу, которая тоже, вообще-то, имеет вес. Поэтому даже если встать на весы — цифра будет меньше, но рано радоваться. Жара пройдёт, нормально попьёте или поедите, и всё — вес вернётся.
Для похудения нужно ускорять обмен веществ, поэтому обычно занимаются спортом и налегают на правильное питание, чтобы в этом обмене участвовали только полезные соединения, а не непонятная ерунда. И жара как раз и разгоняет метаболизм, вот только не в хорошем смысле — это временно и неэффективно.
Особенно если высокая влажность. Она вообще мешает испаряться поту и охлаждаться, поэтому идёт большая нагрузка на сердце и внутренние органы в целом. К тому же метаболизм замедляется.
Жара ускоряет старение кожи. Во-первых, вредит ультрафиолет, а во-вторых — высокая температура воздуха, которая испаряет воду, в том числе и в организме. Кожа теряет упругость и становится обезвоженной. К тому же в жару могут происходить окислительные процессы, из-за которых образуются свободные радикалы. А те, в свою очередь, могут менять структуру и качество кожи.
Может ли метаболизм замедлиться в жару
Разумеется, может, именно поэтому иногда хочется прикорнуть в духоте или на солнышке. Когда есть ощущение, что разморило, то в этот момент обмен веществ как раз и замедлился. Как это работает? Организм слишком перегревается, поэтому он замедляет работу, переходя в режим энергосбережения. Кровь бежит медленнее, тише несёт кислород, и мозг воспринимает это как команду спать.
Что есть в жару
По-хорошему, в жару лучше не баловаться экстримом и не стараться скинуть вес, а просто стараться пережить её с минимальными потерями, потому что это большой стресс. А если пить и есть неправильно, то можно и отёки получить, и обезвоживание, и даже прибавку веса. Что нужно делать?
- Пить воду не реже одного стакана в 40 минут. Поэтому хорошо с собой носить бутылку с водой.
- Пить изотоники или раствор Регидрона. Если следите за количеством соли в рационе, то можно заменить это минералкой. Так получится в жару восполнить дефицит солей, которые быстро вымываются, особенно если много потеете или занимаетесь спортом.
- Есть сложные углеводы вроде круп и макарон, сваренных al dente. Они должны быть нежирными, тогда обед будет долго перевариваться и насыщать организм и при этом не будет скачков инсулина. Сюда же подойдут нежирные сорта мяса, рыба, птица или растительный белок (бобовые). Но в течение дня есть нужно. Перед походами или прогулками хорошо навернуть сыра или творога, этот белок насытит мышцы аминокислотами.
- Есть клетчатку, которой полно в овощах, фруктах и зелени. Пригодятся и кисломолочные нежирные продукты.