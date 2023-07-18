Можно ли похудеть от жары: отвечает терапевт

Терапевт Красикова: на жаре уходит не лишний вес, а вода. Вот такая грустная правда жизни. Обычно, когда в духотище обливаешься потом, утешаешь себя мыслью о том, что зато похудение идёт полным ходом, сплошная польза. Вот только всё не так на самом деле. При высокой температуре метаболизм действительно ускоряется, но это не идёт на пользу организму.

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Терапевт Алина Красикова объяснила «Доктору Питеру», почему в жару кажется, будто весь худеешь на глазах, а на самом деле — нетушки.

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Уходит не жир, а вода. На жаре не хочется есть, и из-за этого ощущается странная лёгкость. К тому же организм пытается охладиться и обильно потеет, теряя влагу, которая тоже, вообще-то, имеет вес. Поэтому даже если встать на весы — цифра будет меньше, но рано радоваться. Жара пройдёт, нормально попьёте или поедите, и всё — вес вернётся.

Для похудения нужно ускорять обмен веществ, поэтому обычно занимаются спортом и налегают на правильное питание, чтобы в этом обмене участвовали только полезные соединения, а не непонятная ерунда. И жара как раз и разгоняет метаболизм, вот только не в хорошем смысле — это временно и неэффективно.

Особенно если высокая влажность. Она вообще мешает испаряться поту и охлаждаться, поэтому идёт большая нагрузка на сердце и внутренние органы в целом. К тому же метаболизм замедляется.

Жара ускоряет старение кожи. Во-первых, вредит ультрафиолет, а во-вторых — высокая температура воздуха, которая испаряет воду, в том числе и в организме. Кожа теряет упругость и становится обезвоженной. К тому же в жару могут происходить окислительные процессы, из-за которых образуются свободные радикалы. А те, в свою очередь, могут менять структуру и качество кожи.

Может ли метаболизм замедлиться в жару

Разумеется, может, именно поэтому иногда хочется прикорнуть в духоте или на солнышке. Когда есть ощущение, что разморило, то в этот момент обмен веществ как раз и замедлился. Как это работает? Организм слишком перегревается, поэтому он замедляет работу, переходя в режим энергосбережения. Кровь бежит медленнее, тише несёт кислород, и мозг воспринимает это как команду спать.

Что есть в жару

По-хорошему, в жару лучше не баловаться экстримом и не стараться скинуть вес, а просто стараться пережить её с минимальными потерями, потому что это большой стресс. А если пить и есть неправильно, то можно и отёки получить, и обезвоживание, и даже прибавку веса. Что нужно делать?