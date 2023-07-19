Фразы из детства, которые заставляют вас переедать сегодня

И никогда не говорите их своим детям!

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Все мы в детстве слышали страшные фразы от родителей в духе: «А я для кого готовила?» и т. п. На самом деле, они не так уж безобидны, как может показаться.

Возможно, и вы используете эти фразы со своими детьми. Проблема в том, что подобные фразы могут вызывать реальные расстройства пищевого поведения.

Мы расскажем, о чем лучше промолчать за столом с ребенком.

«Давай прекращай столько есть. Ты же девочка!»

Опасная фраза, ведущая к серьезным психологическим проблемам. А именно — к анорексии. Но даже если вы никогда не сталкивались с такой большой проблемой, вы могли замечать за собой, что вы постоянно держите себя в руках, не даете насладиться десертом даже при нормальном весе, но регулярно срываетесь, что заставляет вас заниматься самобичеванием. С большой вероятностью в детстве родители хотели «как лучше», но подобными ограничивающими фразами внушили серьезный комплекс.

«Нельзя такой худой быть!»

Обратная проблема — обвинения в излишней худобе. Помимо того, что в будущем такие дети трудно контролируют свой аппетит, им сложно научиться принимать себя в своем весе. Нередко подобные установки приводят в дисморфофобии, с которой можно бороться только с помощью специалиста.

«Если не доешь, не встанешь из-за стола»