Гинеколог: прием препаратов для аборта может вызвать кровотечение

Речь идёт о тех случаях, когда женщина принимает подобные средства вне маточной беременности, пояснила врач. А одно из самых тяжёлых последствий медикаментозного аборта — бесплодие.

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Сейчас Минздрав собирается до конца года ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. А у Русской православной церкви (РПЦ) подход ещё жёстче.

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Женщина может прервать беременность таблетками на самом раннем сроке — до 6–7 недель. Препарат вызывает отторжение плодного яйца, и происходит выкидыш, отметила акушер-гинеколог Софья Мелкомян.

Главное преимущество медикаментозного аборта в том, что его можно организовать самостоятельно. Да и сами таблетки достать нетрудно — их отпускают по рецепту.

Приём таблеток для аборта: главная ошибка

Врачи советуют не относиться к прерыванию беременности таблетками легкомысленно — мол, выпила — и не о чем больше переживать. Любой аборт, в том числе медикаментозный, несёт определённые риски. Чем раньше человек примет препарат, тем лучше, отмечают в медцентре «Юнона». Но в попытке «успеть» женщины допускают страшную ошибку — принимают таблетку при отсутствии подтверждённой маточной беременности.

«Если препарат применить во время неподтверждённой маточной беременности и препарат попадёт в организм при внематочной беременности, может быть внутреннее кровотечение», — пояснила порталу News.ru Мелкомян.

Поэтому перед приёмом препаратов для прерывания беременности нужно обязательно обследоваться у врача-гинеколога, пройти трансвагинальное УЗИ — это позволит определить расположение плодного яйца.

Медикаментозный аборт: частые побочки

тошнота,

боль в животе,

однократная рвота,

диарея,

головные боли и головокружения,

нарушения менструального цикла. Мелкомян подчеркнула, что, даже если принимать таблетки для прерывания беременности правильно, всё равно могут возникать следующие побочные эффекты:

Обычно все эти симптомы временные и проходят довольно быстро.

Что касается возможной задержки менструации, то пауза длится где-то 7–10 дней. Связана она с восстановлением гормональной и половой систем, объяснили специалисты «Юноны».

Самое же тяжёлое последствие медикаментозного прерывания беременности — это бесплодие. Оно происходит из-за сбоев в выработке гормонов или инфекционно-воспалительных процессов в половой системе.

Таблетки для аборта запретят?

Глава Минздрава Михаил Мурашко 17 июля объявил , что ведомство до конца 2023 года ограничит продажи препаратов для прерывания беременности. По словам министра, оборот подобных таблеток нужно «жёстко контролировать».

Как именно власти собираются ограничить продажи препаратов, пока неизвестно. Но полный запрет на покупку не планируется.

Ранее против запрета выступала даже глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, известная своими инициативами в защиту традиционных ценностей, в том числе предложением наказывать уголовно за пропаганду чайлдфри.

А у Русской православной церкви особый подход к этому вопросу. Там предлагали законодательно запретить любой аборт, на который не дал согласие супруг женщины. (А что делать, если она не замужем?)