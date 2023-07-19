Психолог посоветовала использовать медитацию, чтобы похудеть
Эффективность медитативных практик, на самом деле, доказать несложно: в первую очередь они служат расслаблению человека, а значит — уменьшают уровень стресса. А ведь именно тревога — одна из ключевых причин быстрого набора веса.
При этом для успокоения и последующего похудения можно использовать самую простую технику медитации.
Техника медитации для похудения: 5 шагов
Как объяснила «Комсомольской правде» семейный психолог, основатель и преподаватель Института современных медитаций Наталья Репина, регулярное применение практики расслабления со временем приведёт и к осознанному похудению.
Подготовка и начало медитации
Чтобы подготовиться к медитации, нужно минут на 15 остаться в одиночестве и тишине. И телефон тоже придётся отключить, само собой. Ну а дальше требуется следующее.
- Сесть в удобную открытую позу.
- Не скрещивайте руки и ноги, и даже не обязательно сидеть, если лёжа вам удобнее.
- Закройте глаза для лучшей концентрации.
- Если есть желание — включите очень лёгкую музыку для релакса.
- Не контролируйте дыхание, всё должно проходить в привычном для вас ключе.
- Расслабьте мышцы, представив, что находитесь в максимально комфортном для себя месте (это может быть пляж, лес или что-то ещё).
По словам Репиной, нет ничего страшного в том, чтобы поначалу переключать внимание. Но старайтесь возвращаться мыслями к своим чувствам, ощущениям, дыханию.
Выход из медитации Первая медитация должна длиться примерно 15–20 минут. Можно даже поставить будильник или зафиксировать время на таймере. Впрочем, это не строгое требование: никто не мешает побыть в состоянии медитации подольше, запомнив яркие детали представленных вами образов и картин.
Для комфортного выхода из медитации можно немножко поперекатываться на кровати и потянуться, словно вы только что проснулись.
Результаты медитации
Психолог отметила, что определённые изменения в себе человек заметит уже после первой медитации: у него улучшится общее самочувствие, он ощутит бодрость, желание проявлять активность.
А вот устойчивых результатов можно добиться, только если регулярно медитировать на протяжении нескольких недель или месяца.
Такая практика позволит не погружаться в эмоциональную яму, спокойно отслеживать свой прогресс в похудении и не слишком зацикливаться на еде.
Другая польза регулярной медитации
- нормализовать кровяное давление;
- избавиться от тахикардии;
- легче переносить симптомы астмы и мигреней;
- улучшить сон;
- снизить боль при хронических заболеваниях.
Кроме того, медитация помогает справиться с эмоциями, пережить депрессию и развить креативное мышление.