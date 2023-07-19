Психолог посоветовала использовать медитацию, чтобы похудеть

Эффективность медитативных практик, на самом деле, доказать несложно: в первую очередь они служат расслаблению человека, а значит — уменьшают уровень стресса. А ведь именно тревога — одна из ключевых причин быстрого набора веса.

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При этом для успокоения и последующего похудения можно использовать самую простую технику медитации.

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Техника медитации для похудения: 5 шагов

Как объяснила «Комсомольской правде» семейный психолог, основатель и преподаватель Института современных медитаций Наталья Репина, регулярное применение практики расслабления со временем приведёт и к осознанному похудению.

Подготовка и начало медитации

Чтобы подготовиться к медитации, нужно минут на 15 остаться в одиночестве и тишине. И телефон тоже придётся отключить, само собой. Ну а дальше требуется следующее.

Сесть в удобную открытую позу.

Не скрещивайте руки и ноги, и даже не обязательно сидеть, если лёжа вам удобнее.

Закройте глаза для лучшей концентрации.

Если есть желание — включите очень лёгкую музыку для релакса.

Не контролируйте дыхание, всё должно проходить в привычном для вас ключе.

Расслабьте мышцы, представив, что находитесь в максимально комфортном для себя месте (это может быть пляж, лес или что-то ещё).

По словам Репиной, нет ничего страшного в том, чтобы поначалу переключать внимание. Но старайтесь возвращаться мыслями к своим чувствам, ощущениям, дыханию.

Выход из медитации Первая медитация должна длиться примерно 15–20 минут. Можно даже поставить будильник или зафиксировать время на таймере. Впрочем, это не строгое требование: никто не мешает побыть в состоянии медитации подольше, запомнив яркие детали представленных вами образов и картин.

Для комфортного выхода из медитации можно немножко поперекатываться на кровати и потянуться, словно вы только что проснулись.

Результаты медитации

Психолог отметила, что определённые изменения в себе человек заметит уже после первой медитации: у него улучшится общее самочувствие, он ощутит бодрость, желание проявлять активность.

А вот устойчивых результатов можно добиться, только если регулярно медитировать на протяжении нескольких недель или месяца.

Такая практика позволит не погружаться в эмоциональную яму, спокойно отслеживать свой прогресс в похудении и не слишком зацикливаться на еде.

Другая польза регулярной медитации

нормализовать кровяное давление;

избавиться от тахикардии;

легче переносить симптомы астмы и мигреней;

улучшить сон;

снизить боль при хронических заболеваниях. Расслабляющий эффект медитативных практик позволит не только добиться результатов в похудении, но и, по мнению коуча Александры Мысковой, поможет: