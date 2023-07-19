К чему приведет полный отказ от жиров в рационе

Доктор Наталья Зубарева объяснила в социальных сетях, что произойдёт, если отказаться от жиров в рационе. Она подчеркнула важность вещества как макронутриента для организма и перечислила несколько критических последствий его недостатка.

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Жиры выполняют множество важных функций в организме. Они также помогают растворить витамины A, D, K, Е и являются источниками незаменимых жирных кислот, фосфатидов, холестерина. Это ускоряет обмен веществ и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач предупреждает, что безжировая диета приведёт к выпадению волос, ухудшению состояния ногтей, кожи, а также сильному снижению либидо.

Избегать полезных жиров совершенно не нужно. К ним относятся оливковое, кокосовое масло, орехи, рыба. Однако трансжиры способны привести к набору лишних килограмм и серьёзным проблемам со здоровьем.