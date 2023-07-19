10 правил сохранения репродуктивного здоровья

Оптимальный возраст женщины для беременности и рождения детей – от 18 до 35 лет. Но о репродуктивном здоровье нужно думать всегда, а не только в период планирования беременности. На какие правила в этом вопросе следует опираться – рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина.

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В рацион питания следует включать натуральные продукты, с меньшим количеством пестицидов – в выборе овощей и фруктов отдавать предпочтение сезонным позициям. От фастфуда желательно отказаться совсем: магазинная готовая еда содержит много «пустых» калорий, в ней часто содержатся красители и консерванты в больших количествах.

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При работе с бытовой химией важно использовать перчатки, очки, маски и другие средства индивидуальной защиты. Осторожнее нужно быть с использованием пластиковой посуды. Так, в ней нельзя разогревать еду в микроволновке, а также пить горячие напитки из пластиковых стаканчиков. Пластик содержит токсичные вещества (бисфенол А и др.,), которые попадают в пищу, а затем в организм. Вредные вещества способны накапливаться в организме и оказывать долгосрочные негативные эффекты.

На работе эндокринной системе негативно отражается малоподвижный образ жизни – он ведёт к застою крови в органах малого таза. Следует сохранять ежедневную умеренную активность.

Одеваться по погоде – ещё один совет. Переохлаждение может сказаться на здоровье репродуктивной системы – на его фоне часто развиваются хронические воспалительные заболевания органов малого таза.

При планировании беременности лучше отказаться от глубоководной рыбы – акулы, тунца, скумбрии. Такая рыба содержит высокие концентрации ртути.

Важно следить за режимом сна, здоровый сон оказывает влияние на работу репродуктивной системы женщин.

Ещё раз врач напомнила о вреде курения и пассивного курения в том числе. В сигаретном дыме содержится большое количество вредных веществ, которые попадают в организм.