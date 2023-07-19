Названы продукты, стимулирующие работу мозга

Употребление зеленого чая, голубики и рыбы способствует улучшению работы мозга. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
Эксперт рассказала, что зеленый чай считается очень полезным из-за большого количества антиоксидантов, которые предотвращают разрушение клеток мозга. В свою очередь, голубика отличается восстановительными свойствами, отметила Соломатина.
"И голубика больше дикая, не садовая, а выращенная в естественных условиях. Она вообще стоит на первом месте по таким антиоксидантным действиям и, прежде всего, улучшает микроциркуляцию", – подчеркнула она.
Специалист также посоветовала есть больше рыбы, поскольку она богата жирными кислотами (омега-3). По словам Соломатиной, лучше всего выбирать семгу, лосось или форель.
Эксперт подчеркнула, что это должна быть дикая рыба, предпочтительно из холодных морей.
"Оксиконтин, который есть в тех же водорослях, вот этой красный пигмент, потом едят его рачки, они тоже становятся красноватыми, потом ест уже рыбка, которая тоже красноватая, к которой мы привыкли", – добавила она.
Употреблять можно и свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины, резюмировала Соломатина.