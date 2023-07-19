С чем связано появление косточек на пальце стопы

Вальгусная деформация стопы появляется по нескольким причинам, основная из которых – поперечное плоскостопие, которое чаще всего развивается у женщин на фоне гормональной перестройки.

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При этом предшествовать росту косточки могут три состояния: пубертатный, беременность и постменопауза, рассказал травматолог-ортопед, заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркине Рашид Бельхамиди в разговоре с «Газетой.ru».

Кроме того, заболевание может быть связано ревматоидным артритом. При этом заболевании иммунитет разрушает мелкие суставы, деформируя их и образуя костные разрастания на фалангах пальцев.

Также косточка может расти из-за подагры, в результате которой в суставах накапливаются кристаллы мочевой кислоты.