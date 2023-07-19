Можно ли лечить зубы беременным

Врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, парадонтолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов рассказал, можно ли лечить зубы при беременности.

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Эксперт пояснил, что в первом триместре беременности не рекомендуется проводить никакое стоматологическое лечение, поскольку в анестетиках, которые применяются при лечении зубов, есть препараты типа эпинефрина, способные негативно повлиять на развитие плода. По возможности стоит отложить все вмешательства до второго триместра.

При этом есть стоматологические процедуры, которые нельзя делать беременным. Это в первую очередь имплантация зубов, так как она предполагает курс приема антибиотиков, и процедуры, подразумевающие значительную рентгеновскую нагрузку, передает aif.ru.