Как победить варикоз раз и навсегда

«Есть нужно регулярно – три-пять раз в день, так усваивается больше питательных веществ. Питание должно быть разнообразным, то есть 30-50 наименований продуктов в неделю. В дневном рационе должно быть не менее 400 г овощей и фруктов. Выбирайте цельнозерновой хлеб, крупы, картофель в кожуре. Включите в рацион фасоль, чечевицу, нут, а также не менее двух порций рыбы в неделю. Кисломолочные продукты надо есть без сахара, например, йогурт и ряженку средней жирности», – рекомендует нутрициолог.