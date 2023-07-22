Инструкция: как заставить организм проснуться, если очень хочется спать

Пожалуй, у каждого бывают такие дни, когда проснуться крайне сложно. И порой это даже может не зависеть от того, сколько человек спал. "Рамблер" собрал некоторые эффективные способы, которые помогут разбудить организм, когда он напрочь отказывается вам подчиняться.

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1. Первое, что необходимо сделать – умыться прохладной водой и принять душ. Вода взбодрит вас, а сам процесс заставить организм проснуться быстрее. Если нет возможности полноценно принять душ, подставьте ладони под воду, переключая с горячей на холодную – такой контраст в течение нескольких минут поставит вас на ноги и прогонит сон.

2. С вечера проветрите помещение, в котором вы спите, а утром как можно быстрее откройте шторы – солнечный свет запустит выработку эндорфинов. Этот гормон в свою очередь сделает вас более активным и поможет сосредоточиться на делах.

3. Съешьте яблоко и выпейте воды – это запустит работу многих процессов в организме. Приготовьте себе вкусный кофе или зеленый чай – эти напитки, как известно, обладают бодрящими свойствами, однако не забывайте, что пить кофе на голодный желудок – не самая лучшая идея.

4. Сделайте себе массаж рук – разотрите и разомните пальцы от кончиков к основанию, а также хорошо промассируйте активные точки, которые находятся между большим и указательным пальцами.

5. Сделайте зарядку – физические упражнения активизируют кровообращение в организме. Для пробуждения отлично подойдут прыжки или обычная ходьба в течение хотя бы пяти минут. Если вы пройдетесь на открытом воздухе – про сон точно можно будет забыть.

6. Съешьте апельсин, лимон или грейпфрут – цитрусовые способствуют бодрости нервной системы, а витамин С активизирует организм.