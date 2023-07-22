Инструкция: как заставить организм проснуться, если очень хочется спать
Пожалуй, у каждого бывают такие дни, когда проснуться крайне сложно. И порой это даже может не зависеть от того, сколько человек спал. "Рамблер" собрал некоторые эффективные способы, которые помогут разбудить организм, когда он напрочь отказывается вам подчиняться.
1. Первое, что необходимо сделать – умыться прохладной водой и принять душ. Вода взбодрит вас, а сам процесс заставить организм проснуться быстрее. Если нет возможности полноценно принять душ, подставьте ладони под воду, переключая с горячей на холодную – такой контраст в течение нескольких минут поставит вас на ноги и прогонит сон.
2. С вечера проветрите помещение, в котором вы спите, а утром как можно быстрее откройте шторы – солнечный свет запустит выработку эндорфинов. Этот гормон в свою очередь сделает вас более активным и поможет сосредоточиться на делах.
3. Съешьте яблоко и выпейте воды – это запустит работу многих процессов в организме. Приготовьте себе вкусный кофе или зеленый чай – эти напитки, как известно, обладают бодрящими свойствами, однако не забывайте, что пить кофе на голодный желудок – не самая лучшая идея.
4. Сделайте себе массаж рук – разотрите и разомните пальцы от кончиков к основанию, а также хорошо промассируйте активные точки, которые находятся между большим и указательным пальцами.
5. Сделайте зарядку – физические упражнения активизируют кровообращение в организме. Для пробуждения отлично подойдут прыжки или обычная ходьба в течение хотя бы пяти минут. Если вы пройдетесь на открытом воздухе – про сон точно можно будет забыть.
6. Съешьте апельсин, лимон или грейпфрут – цитрусовые способствуют бодрости нервной системы, а витамин С активизирует организм.
Если же ни один из способов не убивает желание хоть немного доспать, воспользуйтесь так называемым методом Штирлица – устройте себе 20-минутный послеобеденный сон. Считается, что за такое время мозг способен отдохнуть, а организм – восполнить энергию.