Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе после 40 лет

Похудение может быть сложным процессом в среднем возрасте. Организм сталкивается с такими проблемами, как потеря мышечной массы, замедленный метаболизм, гормональные изменения и многое другое.

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Диетолог Мэри Сабат перечислила шаги, которые нужно совершить, чтобы добиться плоского живота после 40 лет, пишет американское издание She Finds.

Сочетайте аэробные упражнения и силовые тренировки

Регулярные тренировки — неотъемлемая часть похудения и поддержания хорошей физической формы. По словам Сабат, ключ к избавлению от жира на животе — включение в план тренировок трех видов упражнений: аэробных, таких как ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде и плавание. Занятия помогут сжигать калории и способствовать общей потере веса. Также важны силовые тренировки. Они нужны, чтобы наращивать мышечную массу и предотвращать замедление обмена веществ.

Питайтесь правильно

Важно включить в рацион разнообразные фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры. Добавляя в тарелку правильные продукты, обязательно нужно исключить неправильные, например, полуфабрикаты.

— Ограничьте или избегайте употребления сладких продуктов, полуфабрикатов и высококалорийных напитков. Также важно контролировать размеры порций и практиковать осознанное питание, — объяснила врач.

Ограничьте стресс и качественно спите

Сон важен не только для когнитивных функций, он также играет важную роль в поддержании физической формы, здоровье сердца и способности терять вес.

— Необходимо спать не менее семи–девяти часов в сутки. Плохой сон усиливает тягу к пище и способствует набору веса, — отметила Сабат.

Стресс — также важный фактор, который мешает похудению.

— Высокий уровень стресса приводит к повышенной выработке кортизола, гормона, связанного с накоплением жира в брюшной полости, — сказала эксперт.