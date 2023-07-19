Диетолог назвала запрещенные после 50 лет продукты

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты стоит ограничить в употреблении людям старше 50 лет. Об этом пишет издание NEWS.ru.

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По словам медика, после 50 лучше уменьшить количество красного мяса в рационе и заменить его на более легкий белок. Например, мясо индейки, курицы или перепелки.

Также диетолог посоветовала чаще есть рыбу и морепродукты, которые содержат большое количество омега-3. Как объяснила врач, жирные кислоты необходимы, так как нормализуют нервную деятельность и положительно влияют на память и внимание.

Чай и кофе диетолог порекомендовала заменить на обычную воду. После 50 лет люди перестают чувствовать жажду, что чревато обезвоживанием, ухудшением обменных процессов и общего состояния здоровья.