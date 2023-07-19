Кортизоловый живот: почему возникает и как бороться

Жировые отложения в области талии могут быть следствием стресса.

© Чемпионат.com

Выпирающий живот: в чём кроется проблема?

Видео дня

Более 80 процентов всех проблем со здоровьем связаны с двумя сбоями: стресс и десинхроноз (нарушение циркадных ритмов). Обе эти проблемы часто проявляются в виде так называемого кортизолового живота.

Учёные доказали связь повышенного содержания гормона кортизола и образования жира вокруг талии по типу «спасательного круга». По сути, это сигнал SOS, который нам шлёт наш организм.

Стресс и кортизол

Кортизол — гормон, который вырабатывается корой надпочечников. Он участвует в регуляции метаболизма, иммунной системы и ответа организма на стресс.

Кортизол усиливает действие адреналина и контролирует уровень глюкозы в крови. Когда мы испытываем напряжение, когда нужна мобилизация сил и энергии, организм вырабатывает этот гормон.

Вместе с адреналином он увеличивает скорость обмена веществ в организме и выработку энергии за счёт глюкозы, избыток которой преобразуется в висцеральный жир. Он накапливается между органами в брюшной полости и может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, такие как:

Мелатонин и кортизол

Стресс порождает десинхроноз — несоответствие циркадным ритмам. Дело в том, что кортизол — противодействующее вещество для мелатонина, который является главным синхронизатором биоритмов в нашем теле. Чем больше мелатонина, тем меньше кортизола, и наоборот.

Всё, что повышает кортизол, «отпугивает» мелатонин:

Всё это стрессовые факторы для мозга, повышающие уровень кортизола. Мелатонин падает — суточные ритмы нарушаются. Каждый стресс-фактор — это новая порция гормона стресса. И как результат — выпирающий живот.

Что с этим делать?

Для того чтобы избавиться от выпирающего живота, вызванного повышенным кортизолом, нужен системный подход.

1. Пройти проверку крови и слюны на кортизол, чек-ап крови на витамин D, магний, цинк, половые гормоны, АКТГ.

2. Выяснить компонентный состав тела с помощью исследования биоимпедансометрия. Определить, как соотносятся в организме вода, жировая и мышечная массы. Если при нормальном весе и норме клеточной массы жировая — избыточная, а индекс талия/бёдра повышен, то дело в кортизоле.

3. Наладить режим сна и бодрствования, засыпать не позже 23 часов.

4. Применять антистресс-диету: больше источников аминокислоты триптофан (представлена в белковой пище животного и растительного происхождения), убрать алкоголь, сладкое и молочные продукты.

5. Медитировать или подобрать здоровые способы расслабления.

6. Чаще баловать себя — прогулками, покупками, уходами для тела и массажем.