Женщин предупредили об опасности редкого секса

Врач превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева назвала редкий секс одной из причин раннего климакса. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как избежать преждевременного угасания половых функций.

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Наталья Зубарева объяснила, что в современной медицине наблюдается парадокс: с одной стороны, превентивная медицина помогает женщинам долго сохранять молодость и здоровье (в том числе репродуктивное), с другой стороны, растет число пациенток с ранней менопаузой. В некоторых случаях это связано с образом жизни, который они ведут.

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Среди прочего опасность представляют изнурительные диеты и избыточные занятия спортом, предупредила Зубарева.

«В своей практике регулярно встречаю случаи, когда девушка много тренируется, мало ест, лишая себя необходимых для правильной работы женского организма жиров, и получает в итоге мощнейший сбой менструального цикла», — утверждает она.

Еще один фактор риска, по словам врача, — это редкая половая жизнь. Зубарева обратила внимание, что в любом возрасте важно следить за уровнем эстрогенов, а также фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. Они регулируют менструальный цикл, и их выработка зависит среди прочего от регулярной половой жизни.

Зубарева отметила, что обычно причинами раннего климакса становятся серьезные патологии — опухоли яичников или генетические аномалии. Негативно отразиться на репродуктивной функции может химио- или лучевая терапия. В этих случаях женщины не могут повлиять на ситуацию. Однако если дело не в болезнях, то отсрочка раннего климакса возможна.

30-40 лет возраст наступления раннего климакса

Постоянная усталость, на которую сейчас жалуется большинство женщин, также может быть предвестником угасания функции яичников и снижения выработки эстрогенов, отметила врач.

«Вернуть яичники "из отпуска" во многих случаях возможно, пусть и с помощью сложного и длительного лечения. Однако правильнее заранее позаботиться о продлении женских функций организма и сохранить себя в ресурсе на долгие годы», — подвела итог Зубарева.