Что делать, если менструация становится болезненной: мнение гинеколога

Для многих женщин начало цикла превращается в ад.

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Менструация почти всегда отравляет жизнь и вносит коррективы в наши планы. Кому-то везет и цикл практически никак не влияет на настроение и самочувствие женщины, в то время как другие представительницы прекрасного пола с ужасом ждут начало каждой новой менструации. Откуда могут возникать болезненные ощущения и что делать в такой ситуации, во всем этом мы разобрались вместе со специалистом.

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Что за боль такая

Очень часто причиной боли и обильных выделений крови становится дисменорея. Матка интенсивно сокращается, что вызывает сильный дискомфорт. В некоторых случаях женщина может терять работоспособность на некоторое время. Специалисты пока что не могут точно сказать, в чем причина подобного состояния, однако научно доказано, что в этом состоянии выделяется большое количество гормоноподобных веществ — простагландинов. Спазмы при повышении простагландинов настолько сильны, что женщина вынуждена максимально снижать активность.

Что делать, если боль слишком сильная

Принимаем правильную позу

В ситуации, когда боль усилилась и вы отменили все планы, можно прилечь и принять позу, которая поможет на время снять спазм. Ложитесь в позу эмбриона и подтягивайте колени к груди. Не прижимайте ноги слишком сильно, главное, не напрягаться еще сильнее. Постепенно боль начнет уходить, но если этого не происходит, стоит рассмотреть другие способы, и в крайнем случае обратиться к врачу.

Травяной чай

Как дополнительный метод, с помощью которого можно бороться с болью, подойдет травяной чай. Идеально, если вы заварите чай из ромашки или мяты. Добавьте кусочек сахара и заварите чай не слишком крепко. Выпейте, пока он не остыл. Травы помогают бороться с воспалением и спазмами.

Теплая грелка

Неплохой способ справиться со спазмами при отсутствии сильного кровотечения — теплая грелка. При нагреве происходит ускорение кровообращения, а матка наоборот замедляет сокращение, что даст вам несколько часов передышки.

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